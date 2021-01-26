Москвич предстанет перед судом за обстреливание кошек
Анна Светлова
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Житель Москвы предстанет перед судом за то, что он из пневматического оружия стрелял по кошкам, ему грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД столицы.
Отмечается, что 31-летний мужчина успел причинить вред двум кошкам, одна из них погибла. По показаниям свидетеля, он стрелял по животным из автомобиля на улице Архитектора Власова, а также у дома на улице Гарибальди.
Полицейские задержали подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК России «Жестокое обращение с животными». Москвичу по данной статье грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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