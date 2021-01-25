Подозреваемый в нападении на россиян в Стамбуле ранее был судим

Подозреваемый в вооруженном нападении на трех россиян в Стамбуле ранее был неоднократно судим. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в полиции.

«Подозреваемый имеет большое количество судимостей», — сказал собеседник.

По данным местных СМИ, подозреваемый имеет 30 судимостей. Один пострадавший получил семь ударов ножом, еще двое — по три-четыре.

Ранее стало известно, что вечером 24 января сборщик мусора напал с ножом на трех граждан России, в результате чего им потребовалась госпитализация.