С экс-хоккеиста Романа Людучина взыскали полмиллиона рублей долга по микрозайму

Московский арбитраж выдал судебный приказ о взыскании задолженности на 548 тыс. рублей с бывшего хоккеиста Романа Людучина. Об этом «Газете.Ru» сообщили в сервисе проверки контрагентов Rusprofile.

Как говорится в документе, Людучин задолжал микрокредитной компании «Озон кредит»: 500 тыс. рублей составляет сумма долга, еще 48 тыс. рублей приходится на проценты. Также на спортсмена лягут расходы по оплате госпошлины в размере 16 тыс. рублей.

37-летний Роман Людучин — уроженец Пензы. Занимался хоккеем с четырех с половиной лет, амплуа — нападающий. Дольше всего в карьере — четыре сезона — играл за столичный клуб «Спартак», два сезона — за «Сочи». Также выступал в КХЛ за «Локомотив», «Нефтехимик», «Торпедо» и «Югру». Всего провел в КХЛ 382 матча, забил 78 шайб и отдал 85 результативных передач.

После ухода из большого хоккея в 2022 году Роман Людучин получил статус индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «Выращивание семян масличных культур». Тогда же спортсмен признался, что мог проиграть больше миллиона за ночь в азартных играх и из-за своей страсти залез в большие долги.

Ранее стало известно, что продюсер Игорь Матвиенко потерял 38 миллионов рублей.