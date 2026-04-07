В сибирском городе под мусоровозом провалился асфальт

В Новосибирске под мусоровозом провалился асфальт. Об этом в группе «Вконтакте» сообщает региональный оператор.

«Инцидент произошел на улице Октябрьской по дороге к дому № 17. Асфальт внезапно обрушился под спецтехникой при заезде во двор», — сказано в сообщении.

В компании уточнили, что это стандартная уборочная техника, которую используют не только в Новосибирске, но и в других городах. Выбраться из такой «ловушки» многотонный мусоровоз не может сам — экипажу остается только ждать техпомощь.

До этого в Новосибирской области шестилетний мальчик провалился в яму на дороге. Инцидент произошел 3 апреля в Тогучине. По словам свидетельницы инцидента, мальчик шел по краю дороги, поскользнулся на глине и ушел в воду по грудь, но ухватился за палку и смог выбраться. Прокуратура Тогучинского района начала проверку по факту инцидента, по ее результатам будет дана оценка должностным лицам организации, проводившей ремонт водопровода.

Ранее в Калининграде 10-летний мальчик упал в траншею, оставшуюся после аварийных работ.