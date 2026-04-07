Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Журналист назвал цели ударов США по иранскому острову Харк

Журналист Равил: США нанесли удары по военным объектам на острове Харк
2026 Planet Labs PBC/Reuters

США нанесли удары по военным объектам на иранском острове Харк. Об этом сообщил в соцсети Х журналист портала Axios Барак Равил со ссылкой на американского чиновника.

«Американские военные нанесли удары по военным объектам на острове Харк, сообщает чиновник США», — написал он.

Днем 7 апреля иранское агентство Mehr сообщило, что США и Израиль нанесли удары по иранскому острову. Подробностей не приводилось.

Остров Харк является критически важным узлом для экономики Ирана — через него проходит около 90% всего экспорта иранской нефти, большая часть которой направляется в Китай.

Накануне Тегеран отверг инициативу США о 45-дневном прекращении огня, отправив собственный документ из 10 пунктов с предложениями по урегулированию конфликта. Среди требований — снятие санкций и ввод новых правил прохода по Ормузскому проливу. Президент США назвал предложения «недостаточно хорошими» и пригрозил «обрушить ад» на Иран в случае, если Тегеран в течение 48 часов не пойдет на сделку с Вашингтоном, либо не откроет Ормузский пролив.

Ранее Иран обвинил США в намерении атаковать гражданские объекты.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
