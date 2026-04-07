Журналист назвал цели ударов США по иранскому острову Харк

США нанесли удары по военным объектам на иранском острове Харк. Об этом сообщил в соцсети Х журналист портала Axios Барак Равил со ссылкой на американского чиновника.

«Американские военные нанесли удары по военным объектам на острове Харк, сообщает чиновник США», — написал он.

Днем 7 апреля иранское агентство Mehr сообщило, что США и Израиль нанесли удары по иранскому острову. Подробностей не приводилось.

Остров Харк является критически важным узлом для экономики Ирана — через него проходит около 90% всего экспорта иранской нефти, большая часть которой направляется в Китай.

Накануне Тегеран отверг инициативу США о 45-дневном прекращении огня, отправив собственный документ из 10 пунктов с предложениями по урегулированию конфликта. Среди требований — снятие санкций и ввод новых правил прохода по Ормузскому проливу. Президент США назвал предложения «недостаточно хорошими» и пригрозил «обрушить ад» на Иран в случае, если Тегеран в течение 48 часов не пойдет на сделку с Вашингтоном, либо не откроет Ормузский пролив.

Ранее Иран обвинил США в намерении атаковать гражданские объекты.