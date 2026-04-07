В отношении вице-губернатора Кубани возбуждено уголовное дело

В отношении вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Генпрокуратуры РФ.

»[К материалам коррупционного дела] приложена копия постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Андрея Николаевича Коробки», — заявил представитель Генпрокуратуры во время судебного заседания по антикоррупционному иску.

6 апреля стало известно, что стоимость коррупционных активов вице-губернатора Коробки оцениваются в сумму, превышающую 10 млрд рублей.

К этим активам, как утверждается, относятся 135 земельных участков общей площадью 1,8 га, 100 зданий площадью 129 884 кв. метров, 12 помещений (2 247 кв. метров), два сооружения (556 кв. метров) и 12 компаний с капитализацией порядка 6,5 млрд рублей. Также у Коробки были обнаружены права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель.

Ранее суд изъял активы главы минздрава Кубани на сотни миллионов рублей.