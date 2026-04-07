В Кузбассе проводят проверку после пропажи Героя России

СК проводит проверку после исчезновения Героя России Асылханова в Кузбассе
Следственное управление СК России по Кемеровской области организовало проверку по факту исчезновения Героя России участника специальной военной операции (СВО) Алексея Асылханова. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Проводится проверка», – сказала собеседница агентства.

Поиски Героя России ведутся уже четвертые сутки. Молодой человек ушел из дома в городе Югре 3 апреля и не вернулся. На вид ему 20–25 лет, рост 175 сантиметров, темные волосы и карие глаза. Среди особых примет: протез на правой ноге. В связи со случившимся жителей Кемеровской области просят сообщать в полицию любую информацию о местонахождении 23-летнего Асылханова. Людям пообещали обеспечить анонимность.

Жена Асылханова в беседе с aif.ru рассказала, что 3 апреля примерно в 16:00 супруг начал собираться на работу. Однако до работы он так и не дошел — там сказали, что в этот день Асылханов не появлялся. Жена участника СВО рассказала, что обзвонила всех друзей и знакомых, но безрезультатно: никто не видел Алексея.

За время участия в СВО рядовой Асылханов уничтожил 15 танков, 50 бронемашин противника и большое число украинских бойцов. После ранения молодой человек вернулся в Кузбасс и стал педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса.

