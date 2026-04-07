Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Цены на российскую нефть достигли 13-летнего максимума

Norlys Perez/Reuters

Цена барреля российской нефти марки Urals достигал $116,05 за баррель, передает Bloomberg.

Отмечается, что данная цена была зафиксирована при отгрузке нефти из порта Приморск на Балтике. При отгрузке из черноморского порта Новороссийска баррель нефти Urals стоит $114,45.

«Цена, не включающая стоимость транспортировки, почти вдвое выше средней цены в 59 долларов за баррель, заложенной в российском бюджете на этот год. Неожиданные доходы от нефти снижают давление на финансы Кремля, который продолжает конфликт на Украине», — говорится в сообщении.

Авторы публикации подчеркивают, что на цену на российскую нефть повлиял конфликт Израиля и США с Ираном.

7 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Москва получает большое количество запросов на приобретение энергоресурсов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее Песков заявил, что Евросоюз отказом от российских энергоресурсов «стреляет себе в ногу».

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!