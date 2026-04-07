В Еврокомиссии отреагировали на предупреждение России странам Балтии из-за БПЛА

Спикер ЕК Ренье: атака России на одну из стран будет означать атаку на весь ЕС

Если Россия нападет на любую страну Евросоюза, то это будет означать нападение на весь блок. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, комментируя предупреждение России странам Балтии о последствиях решения открыть воздушное пространство украинским БПЛА, сообщает «Европейская правда».

«Нападение на одно из наших государств-членов – это нападение на ЕС в целом», – заявил Ренье.

По его словам, в Еврокомиссии «видели сообщения в СМИ» относительно якобы угроз со стороны РФ балтийским государствам. В связи с этим спикер напомнил о четырех инициативах по защите стран Евросоюза, в том числе инициативу по защите от БПЛА и «Воздушный щит».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва предупредила балтийские страны после их решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках на Россию.

«Их предупредили. Не поймут — получат ответ», — сказала она.

Ранее жители Эстонии пожаловались на летающие над страной украинские дроны.