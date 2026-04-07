Губернатор Стамбула сообщил подробности о нападении на генконсульство Израиля

Глава Стамбула Гюль: одного из напавших на генконсульство Израиля ликвидировали

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали одного из напавших на генеральное консульство Израиля в турецком городе Стамбуле. Об этом в эфире телеканала NTV сообщил губернатор мегаполиса Давут Гюль.

«Из трех совершивших нападение на генконсульство один ликвидирован, двое ранены», — рассказал он.

Также, по словам губернатора, два стража порядка получили легкие ранения.

Гюль уточнил, что злоумышленники были вооружены пистолетами и длинноствольным оружием. В момент нападения персонала в консульстве не было. Губернатор Стамбула подчеркнул, что дипломатическое учреждение не работает уже 2,5 года.

Стрельба возле генконсульства Израиля в Стамбуле произошла 7 апреля. Неизвестные напали на дипломатическое учреждение, после этого на место происшествия прибыли несколько нарядов полиции. Изначально новостной портал Haber7 написал, что всех злоумышленников задержали.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, в данный момент никто из израильских дипломатов не находится в Турции.

Ранее в США неизвестный на грузовике протаранил синагогу и устроил стрельбу.