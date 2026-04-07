«Биоматериал произведен иноагентом»: Поперечный станет отцом

Жена Поперечного Полина Чистякова объявила о беременности
_poposha_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена комика Данилы Поперечного (признан в РФ иностранным агентом), блогерша Полина Чистякова, объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о будущем пополнении в семье.

Чистякова опубликовала ролик, как сделала тест на беременность. Результат оказался положительным. Блогерша показала в видео свои эмоции шока и радости.
«Настоящий биоматериал произведен иноагентом. Показала следствие, озвучила причину», — пошутил рэпер Эльдар Джарахов.

В комментариях пару поздравили друзья и коллеги. Среди них актриса Варвара Шмыкова, блогерши Маша Миногарова, Юлия Пушман и Мария Соколова, а также блогер Ильдар Хабибуллин (наиболее известный как Приятный Ильдар).

В январе 2023 года Поперечный и его жена эмигрировали в США. В июне комик продал свою квартиру в Санкт-Петербурге за 35 млн рублей.

В июне 2024 года Минюст признал Поперечного иноагентом, заявив, что он работал с информационными площадками, контролируемыми зарубежными структурами, и выступал против СВО и действий российских властей. Комик безуспешно пытался обжаловать свой статус.

Ранее Поперечный напал на американца со словами: «Извините, я русский!».

 
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
