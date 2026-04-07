В Запорожье при спасении детей из атакованной школы погиб замглавы округа

Заместитель Каменско-Днепровского округа Александр Резниченко погиб, спасая детей во время атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на школу в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Поступила оперативная информация, что во время эвакуации детей из школы в Великой Знаменке погиб <…> Александр Олегович Резниченко», — написал Балицкий.

Губернатор принес соболезнования родным и близким чиновника и пообещал оказать им всю необходимую помощь. Балицкий добавил, что все дети из школы были эвакуированы.

7 апреля украинские дроны атаковали школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. В результате налета ранения получили пять детей, сообщил Балицкий. Он уточнил, что всего пострадали шесть человек — их госпитализировали.

4 апреля Балицкий сообщил о массированной атаке ВСУ на энергетические объекты в регионе. Несколько сооружений получили повреждения. На этом фоне объекты здравоохранения и критической инфраструктуры перевели на резервные источники питания. Без света остались около 40 тысяч абонентов.

Ранее в Запорожской области жилой дом развалился после удара ВСУ.