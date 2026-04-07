Пропустившие Олимпиаду российские атлеты получат денежное поощрение

Министр спорта Дегтярев пообещал наградить пропустивших ОИ-2026 атлетов деньгами
Александр Вильф/РИА Новости

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что российские олимпийцы, которые не смогли выступить на Играх 2026 года по политическим причинам, получат денежные поощрения. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Приняли решение на исполкоме ОКР о денежном поощрении всех олимпийцев, кто не смог из‑за вероломного политического решения поехать на Олимпийские игры», — сказал Дегтярев.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнованиях в нейтральном статусе выступили 13 российских атлетов. Единственную награду в копилку сборной принес ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро.

В Паралимпийских играх участвовали шесть россиян — впервые с 2014 года они выступали под флагом и гимном страны. Спортсмены завоевали 12 медалей, восемь из которых — золотые. Сборная России заняла третье место в общем зачете.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!