Под Новосибирском шестилетний мальчик провалился в яму на дороге и чуть не утонул

Шестилетний мальчик чудом спасся из двухметровой ямы с талой водой в Тогучине
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Новосибирской области шестилетний мальчик провалился в яму на дороге и едва не утонул. Об этом kp.ru рассказала свидетельница инцидента.

Инцидент произошел 3 апреля в Тогучине. На глазах у Натальи ребенок провалился в двухметровую яму с талой водой на улице Чайковского. По словам сибирячки, мальчик шел по краю дороги, поскользнулся на глине и ушел в воду по грудь, но ухватился за палку и смог выбраться.

«Он сказал, что дна не почувствовал. Все произошло очень быстро. Я сказала ему: «Быстро домой переодеваться, сейчас маме сообщим». И дальше уже с мамой общалась. Потом я стала дежурить у окна, потому что следом шли другие дети. Я кричала: «Не подходите, там глубоко». Пока не приехали службы, я там дежурила», — говорит Наталья.

Она рассказала, что еще до происшествия проезжала с мужем по этому участку дороги, и часть их машины провалилась в эту яму. Тогда мужчина оставил в яме палку, и оказалось, что ее глубина примерно с рост человека. Вероятно, она образовалась после ремонтных работ, которые проводили осенью. К настоящему времени яму закопали и огородили лентами.

По словам Ирины, матери пострадавшего ребенка, ее сын иногда вздрагивает во сне, а педиатр рекомендовал обратиться к психологу. Прокуратура Тогучинского района начала проверку по факту инцидента, по ее результам будет дана оценка должностным лицам организации, проводившей ремонт водопровода.

Ранее в Калининграде 10-летний мальчик упал в траншею, оставшуюся после аварийных работ.

 
