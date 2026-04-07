Суд арестовал замгубернатора Краснодарского края по делу о мошенничестве

В Краснодаре суд отправил под арест на два месяца заместителя губернатора Андрея Коробку по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

«При изложенных обстоятельствах суд, вопреки доводам стороны зашиты, счел обоснованными доводы следствия. Данных о невозможности содержания обвиняемого под стражей по состоянию здоровья и в связи с иными обстоятельствами суду представлено не было», — сказано в сообщении.

Таким образом, экс-чиновник будет под арестом до 6 июня этого года.

До этого представитель Генпрокуратуры сообщил, что при обыске в поместье Коробки были изъяты около $4 млн, €7 млн и 31 млн рублей (около 1 млрд рублей совокупно — прим. ред.) наличными. Как отметили в ведомстве, это еще раз подтверждает доводы о сверхприбыли, которые получал Коробка, находясь на должности.

6 апреля стало известно, что суд в Краснодаре наложил арест на имущество Коробки, а также его семьи. По данным Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края, чиновник вел совместную нелегальную деятельность с депутатами заксобрания области Сергеем Фурсой и Алексеем Сидюковым. Они являются бенефициарами девелоперских компаний и крупных агрохолдингов. По версии следствия, в результате нелегального слияния бизнеса и власти доход их предприятий увеличился более чем на 10 млрд рублей.

Ранее стало известно о стоимости коррупционных активов вице-губернатора Кубани.