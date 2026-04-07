В Госдуме вспомнили СССР и заявили о наступлении на Донбассе

Депутат Соболев: для успеха наступления на Донбассе нужно господство в воздухе
Станислав Красильников/РИА Новости

Армии России необходимо перейти в наступление на Украине. Для этого нужно прорвать систему противовоздушной обороны (ПВО) страны и завоевать господство в воздухе в плане беспилотников. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Мы должны перейти от медленного выдавливания [ВСУ] из субъектов Российской Федерации [к наступлению]. Я думаю, что пора настала. Для этого нужно сделать все, чтобы это выполнить <...> Что конкретно сделать? Прорвать систему противовоздушной обороны [Украины] на тех направлениях, на которых мы собираемся наступать. Надо завоевать господство в воздухе. Будет легче бороться с дронами, в том числе с пунктами управления, откуда дроны наводятся», — подчеркнул парламентарий.

Как указал Соболев, это прикроет войска от ударов украинских БПЛА с воздуха и позволит создавать группировки российских сил, которые будут способны проводить наступательные операции.

Депутат напомнил, что советская армия освободила Донбасс в годы Великой Отечественной войны за 39 дней. Это может стать примером для нынешнего наступления ВС РФ, отметил он.

«Вот как-то так, наверное, нужно действовать. Да, беспилотники, да, нет господства в воздухе, но этого нужно добиваться если не везде, то хотя бы на тех направлениях, где мы планируем проводить серьезные наступательные операции», — подчеркнул он.

До этого газета The New York Times (NYT) писала, что с наступлением весны ВС РФ возобновили наступление на Украину, используя теплую погоду для восстановления темпов.

Ранее в России раскрыли, как ускорить продвижение в зоне СВО.

 
