Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Волосы «выдают» ход биологических часов человека, выяснили ученые

PNAS: клетки корней волос отражают индивидуальные биоритмы человека
Barillo_Images/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из клиники Шарите в Берлине установили, что по одному образцу волос можно определить, в каком состоянии находятся внутренние биологические часы человека в течение дня. Исследование опубликовано в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Ранее для измерения биологических ритмов использовали слюну и уровень мелатонина — «гормона сна» — при строго контролируемом освещении. Пациентам приходилось сдавать многочисленные образцы в течение нескольких часов, что усложняло проведение теста и исключало возможность домашнего применения.

«Новый метод основан на анализе активности 17 генов в клетках корня волос. Компьютерная модель на основе машинного обучения оценивает, на каком этапе 24-часового цикла находится организм. При этом для теста требуется всего один образец, что делает его удобным для рутинного использования», — объяснили ученые.

Более четырех участников собрали образцы волос дома, что позволило исследователям изучить циркадные ритмы в реальных условиях. Результаты показали, что биологическая «ночь» наступает у молодых людей примерно на час позже, чем у людей старше 50 лет. Женщины достигают биологической ночи немного раньше мужчин, а работа и график повседневной жизни могут сдвигать внутренние часы на полчаса.

Такие измерения имеют практическое значение для медицины. Например, эффективность некоторых видов иммунотерапии рака зависит от времени суток, когда препарат вводится, поскольку активность иммунной системы колеблется в течение дня.

Руководитель исследования, профессор Ахим Крамер отмечает, что анализ волос может стать инструментом циркадной медицины, когда лечение и рекомендации по сну подстраиваются под биологические часы пациента, а не проходят по календарному времени. Метод также удобен для диагностики хронической усталости и планирования лекарственных назначений.

Ранее ученые впервые вырастили в лаборатории полноценные волосяные фолликулы.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!