Запах цитрусовых снижает стресс, влияя на мозговую активность

FQS: цитрусовые ароматы воздействуют на мозг и нервную систему, снижая стресс
Shutterstock

Ученые из Чжэцзянского университета доказали, что аромат цитрусовых усиливает производство альфа- и дельта-волн в областям мозга, связанных с позитивной эмоциональной регуляцией. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Quality and Safety (FQS).

Команда протестировала четыре эфирных масла: апельсина Навелин (Navel orange), гибрида помело и апельсина чаншань-хую, красного апельсина и грейпфрута. Участники исследования вдыхали ароматы, а организаторы одновременно измеряли мозговую активность и показатели вегетативной нервной системы с помощью магнитно-резонансной томографии.

Результаты показали явные признаки расслабления: проводимость кожи снизилась, сердечный ритм сместился в сторону парасимпатической активности — состояния, связанного с отдыхом. В мозге наблюдались усиление альфа- и дельта-волн, особенно в областях, отвечающих за эмоциональный контроль, что соответствует позитивным эмоциям и вовлеченности.

Химический анализ масел выявил более 60 ароматических соединений, но четыре из них — d-лимонен, линалоол, α-терпинеол и гераниал — оказались ключевыми. Они коррелировали с уменьшением стресса и усилением признаков положительных эмоций в мозге.

«Эмоциональные реакции на запахи часто подсознательны и трудно измеримы. Сочетание сенсорных технологий и нейрофизиологических методов позволило нам увидеть, как цитрусовые ароматы реально влияют на нервную систему и мозг», — отметили исследователи.

Результаты исследования открывают возможности для применения цитрусовых ароматов в продуктах питания, напитках и общественных пространствах, помогая людям расслабиться и повысить концентрацию. Таким образом, запахи становятся инструментом «эмоционального питания», способного улучшать настроение помимо вкуса и пищевой ценности.

Ранее было установлено, что сок лимона может снижать воспаление в дыхательных путях.

 
