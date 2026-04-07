В Госдуме рассказали, менять ли резину обратно из-за апрельского снега

Депутат Нилов: при смене резины водителям нужно думать о безопасности
Алексей Майшев/РИА Новости

Принимать решение о смене резины из-за весеннего снегопада нужно исходя из здравого смысла и безопасности. Об этом «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В каждом регионе своя ситуация. Руководствоваться нужно теми рекомендациями, которые дают органы государственной власти, которые отвечают за транспортную сферу, за вопросы безопасности дорожного движения. В Москве, например, это департамент транспорта и специальный орган в лице Госавтоинспекции. И руководствоваться здравым смыслом и анализом. Любой опытный водитель, принимая то или иное решение, должен понимать — погода может поменяться. В прошлом году тоже 6 апреля выпал снег и была непогода, при этом весь февраль был бесснежный. Поэтому погода переменчива, и, принимая решение о смене резины с летней на зимнюю или с зимней на летнюю, нужно, конечно, анализировать и думать прежде всего о безопасности», — сказал Нилов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что снегопады придут в Москву 9 апреля, образуется снежный покров высотой 1-2 сантиметра, который продержится до субботы.

Температура воздуха утром составит 0...+2 °C, а днем — не выше +3...+5 °C.

Ранее москвичам рассказали о погоде на Пасху.

 
