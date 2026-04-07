В Липецке мужчина пытался разнять драку и получил удар ножом

В Липецке подросток ранил ножом пытавшегося разнять драку мужчину
В Липецке возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, подозреваемого в нападении с ножом на прохожего. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, вечером 4 апреля 2026 года на улице Водопьянова произошел конфликт между группой нетрезвых несовершеннолетних и молодыми людьми. В ходе ссоры подросток нанес ножевые ранения 45-летнему мужчине, который пытался разнять дерущихся.

Пострадавший госпитализирован. Юношу удалось задержать, на допросе он признал вину и указал место, куда выбросил орудие преступления. Возбуждено уголовное дело, подростку грозит до 10 лет лишения свободы.

До этого пьяный юноша ударил подростка ножом в спину в центре Петербурга. Инцидент произошел у станции метро «Чернышевская». Очевидец сообщил, в полицию, что подросток просит о помощи. На место прибыли правоохранители и скорая помощь, истекающего кровью пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Выяснилось, что травмы ему нанес 19-летний юноша. Он ударил молодого человека ножом в спину. Нападавшего задержал

Ранее в Пермском крае подросток напал с ножом на учителя у входа в школу.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
