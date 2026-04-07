«Лига Ставок» обновила визуальный стиль и запустила продвинутое мобильное приложение

Erid: 2RanymDvWgJ

«Лига Ставок» провела ребрендинг, включающий обновление визуального стиля и коммуникационной стратегии. Об этом сообщили в пресс-службе букмекерской компании.

Отмечается, что изменения отражают новую стадию развития бренда с акцентом на технологичность и динамику.

Директор по маркетингу «Лиги Ставок» Виктория Алеманова назвала ребрендинг важной и осознанной ступенью эволюции бренда.

«Почти 20 лет «Лига Ставок» формировала свой характер, свою репутацию, узнаваемость и ДНК, при этом визуально отставала от основы бренда. Мы выделили наш символ – зеленый свет, усилили его и дали новую жизнь», — сказала она.

По ее словам, современный бренд не может стоять на месте, а обновление выходит за рамки визуальных изменений

«Мы трансформируемся, потому что понимаем запрос времени и хотим говорить с нашей аудиторией на современном и смелом языке. Именно поэтому для нас сегодняшний ребрендинг — это не только визуальное обновление, а заявление о зрелости и масштабе. О том, что «Лига Ставок», сохраняя свою уникальность, энергию и традиции, делает уверенный шаг в будущее», — подчеркнула Виктория Алеманова.

Символом обновления выбран зеленый свет, который стал метафорой движения вперед.

«Это про постоянное обновление, когда ты прокачиваешь себя, тестируешь новое, рискуешь и масштабируешь лучшее, при этом сохраняешь свою архитектуру и идентичность. Зеленый свет работает как живой знак бренда: он приводит в движение целые города, заряжает энергией стадион за стадионом, трансформируется и подсвечивает уникальные возможности для игроков», — говорится в сообщении.

В рамках ребрендинга компания запустила обновленное мобильное приложение с расширенным функционалом, изменила подход к продукту и первой на российском беттинг-рынке внедрила социализацию в коммуникацию с аудиторией. Основной фокус сделан на технологических решениях и эксклюзивных предложениях как ключевых отличиях бренда.