Четырехэтажное здание обрушилось в Тверской области

Часть четырехэтажного здания обрушилась на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке Тверской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что этот объект не эксплуатируется.

По предварительным данным, на момент происшествия в здании не было людей. В настоящее время на месте обрушения работают спасатели.

Ранее сообщалось, что потолок подземного перехода обрушился в Москве.