Четырехэтажное здание обрушилось в Тверской области

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Работа спасателей на месте обрушения части многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, 3 января 2019... Работа спасателей на месте обрушения части многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, 3 января 2019...
Работа спасателей на месте обрушения части многоэтажного жилого дома в Магнитогорске, 3 января 2019...
МЧС России/РИА «Новости»

Часть четырехэтажного здания обрушилась на площади порядка 1 тысячи квадратных метров в Вышнем Волочке Тверской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Отмечается, что этот объект не эксплуатируется.

По предварительным данным, на момент происшествия в здании не было людей. В настоящее время на месте обрушения работают спасатели.

Ранее сообщалось, что потолок подземного перехода обрушился в Москве.