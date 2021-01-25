В Москве за сутки выявили минимум случаев коронавируса с 30 сентября

Число подтвержденных случаев коронавируса в Москве за сутки составило 2 382, что является минимумом с 30 сентября прошлого года.

По данным оперштаба, всего в столице зафиксировано 915 508 заболевших с начала пандемии. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,26%. Днем ранее было выявлено 3 069 заболевших.

Кроме того, за 24 часа выписали после выздоровления 5 274 пациента (всего 779,8 тыс. человек), 61 человек умер (всего 13 тыс. пациентов).

За последние сутки в РФ зарегистрировали еще 19 290 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 738 690 жителей России, умерли 69 918 человек, вылечились — 3 150 763.

Ранее ученые Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировали под микроскопом «британский» штамм коронавирусной инфекции, выделенный от заболевшего в декабре прошлого года.