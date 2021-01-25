Температурный рекорд 140-летней давности установлен в Москве

Температура воздуха в Москве к 8.00 понедельника, 25 января, достигла +3,8°C, для этого дня побит рекорд 140-летней давности. Об этом информирует «Интерфакс» со ссылкой на столичное метеобюро.

Отмечается, что предыдущий рекорд был зарегистрирован 25 января 2002 года, тогда столбики термометра показали +3,6°C.

По данным метеобюро, такая аномально высокая температура на 11-12 градусов выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 25 января, ожидается до +3°С.