В Тбилиси начался митинг за снятие ограничений из-за COVID-19

В Тбилиси активисты вышли на митинг за снятие ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает грузинское телевидение.

Акция, в которой приняли участие члены бизнес-сообщества, гражданские активисты и представители оппозиции, началась возле Дома правительства.

В частности организаторами митинга стали члены партий «Европейская Грузия - движение за свободу» , «Лело для Грузии», «Стратегия Агмашенебели» и «Гирчи - больше свободы».

Демонстранты призывают к снятию ограничений из-за сильно ухудшающегося социального положения граждан. Они призывают сначала разрешить работу общественного транспорта.

Митингующие отметили, что намерены выходить на акции и дальше.

Ранее грузинские власти приняли решение отменить запрет на регулярное авиасообщение с другими странами.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 99,4 млн заболевших, свыше 71,4 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».