В России раскрыли масштабную сеть «бумажного» НДС

«Ъ»: в России раскрыли схему уклонения от НДС на 1,5 трлн рублей
ФСБ, Следственный комитет и Федеральная налоговая служба раскрыли одну из крупнейших в России теневых площадок по продаже «бумажного» налога на добавленную стоимость (НДС). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По ее информации, площадка обеспечивала уклонение от выплат НДС в том числе с использованием цепочек компаний-посредников, а также необоснованное получение самих налоговых выплат. Согласно предварительным подсчетам, речь идет о махинациях на сумму свыше 1–1,5 трлн рублей.

«Одни находили клиентов, которыми выступали зачастую крупные, в том числе с участием государства, структуры — производственные и строительные компании. Другие оптимизировали их налоговые выплаты, третьи осуществляли взаимодействие компаний с налоговыми и правоохранительными органами, а также обеспечивали «крышу» незаконным услугам», — описало издание схему работы этих «теневиков».

По данным следствия, площадка действовала в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Белгороде и других городах России. В нескольких городах силовики одновременно провели задержания фигурантов, изъятие документации, денег.

Как рассказали источники издания, сейчас еще несколько площадок, работающих с «бумажным» НДС, находятся в работе силовиков.

«Бумажный» НДС – это схема уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость путем создания фиктивного документооборота. Речь идет о фиктивных сделках с так называемыми фирмами-однодневками, при которых документы оформляются, но фактически поставка товаров или услуг не осуществляется. Использование такой схемы позволяет незаконно занижать налоговые платежи.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в правительстве обозначены направления борьбы с серыми схемами в бизнесе, использующимися для ухода от оплаты налога при ввозе товаров в РФ.

Ранее в Госдуме предложили ввести новый налог.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

