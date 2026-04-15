Украинские войска нанесли удар по родному городу министра обороны страны Михаила Федорова. Об этом сообщает канал RT.

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали город Васильевка Запорожской области. В нем Федоров родился и жил в детстве и юности.

По сведениям корреспондентов RT, налеты украинских беспилотных летательных аппаратов не прекращались в течение пасхального перемирия. Дроны наносили удары по гражданским объектам города.

15 апреля стало известно, что в результате атаки украинских беспилотников по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области произошло отключение электроснабжения.

За день до этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что медицинские учреждения региона переведены на резервные источники питания из-за проблем с электроснабжением. Причиной перебоев с электроснабжением стали продолжавшиеся несколько дней атаки Вооруженных сил Украины из-за чего было повреждено энергетическое оборудование.

Ранее в Запорожской области жилой дом развалился после удара ВСУ.