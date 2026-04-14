Рекорд Гретцки останется непокоренным? Овечкин не попал в плей-офф НХЛ

Волевая победа «Филадельфии», которую запустила шайба Матвея Мичкова, оформила для «Флайерз» выход в Кубок Стэнли и оставила без плей-офф «Вашингтон» Александра Овечкина. Никита Кучеров и Кирилл Капризов уже знают своих соперников, а Евгению Малкину и Матвею Мичкову даже предстоит сыграть друг против друга. «Газета.Ru» рассказывает о раскладах в НХЛ, где стали известны все 16 участников плей-офф.

«Филадельфия Флаейрз» заняла последнее вакантное место Восточной конференции в зоне плей-офф и оставила за бортом «Вашингтон Кэпиталз» под предводительством Александра Овечкина.

Для того чтобы обеспечить себе заветную позицию, «Филадельфии» нужно было набрать в двух оставшихся встречах два очка. Однако соперники были очень серьезными — «Каролина» и «Монреаль».

«Флайерз» очень помогло то, что главный тренер «Каролины» Род Бриндамор оставил вне заявки ряд ведущих игроков: Себастьяна Ахо, Андрея Свечникова, Сета Джарвиса, Джордана Стаала, Джейккоба Слэвина и Шейна Гостисбера. Рисковать травмой не стоило, поскольку «Каролина» уже выиграла Столичный дивизион и точно попадала в плей-офф НХЛ.

Казалось, что в таких условиях «Филадельфия» легко одержит такую нужную победу, но в первом периоде броски Брэдли Надо и Николая Элерса в большинстве создали «Каролине» задел в две шайбы (2:0).

Однако все команды нынешнего главного тренера «Флаейрз» Рика Токкета не зря славились характером. Вот и «летчики» не опустили рук и отыгрались уже к середине второго периода — причем забили две шайбы в течение двух с половиной минут (2:2). Отличились два главных молодых таланта: сначала Матвей Мичков завершил позиционную атаку броском из левого круга вбрасывания, а затем Тревор Зеграс реализовал большинство.

Больше голов зрители не увидели, хотя в овертайме тот же Мичков убежал на чистое рандеву с голкипером, но не сумел переиграть Брэндона Басси. Не забил россиянин и свой послематчевый буллит. Но это не помешало хозяевам победить: Дэн Владарж не пропустил ни одного из четырех буллитов, а вот нападающий «Филадельфии» Тайсон Форстер смог в четвертой попытке пробить Басси. Итог — победа «Флаейрз» со счетом 3:2 (по буллитам).

«Филадельфия» набрала 96 очков и стала недосягаемой для конкурентов по дивизиону — «Вашингтона» и «Коламбуса».

Таким образом, Александр Овечкин впервые за последние годы и в пятый раз за 21 сезон в Национальной хоккейной лиге не сыграет в плей-офф.

Если капитан «Вашингтона» не продлит контракт еще хотя бы на год, то рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах и плей-офф устоит.

Напомним, сейчас на счету Овечкина 1006 голов в НХЛ: 929 — в регулярном чемпионате и 77 — в плей-офф. До рекорда Гретцки осталось всего 10 шайб. В активе великого канадца 1016 голов: 894 — в регулярном чемпионате, 122 — в плей-офф.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до 30 июня 2026 года. В этом сезоне он набрал 63 очка (32 гола + 31 передача) в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ, и клуб не против продлить соглашение.

Однако сам Александр Великий еще не определился, желает ли он продолжить карьеру за океаном или все-таки вернется домой.

Панарин — в плей-офф

Определились последние участники Кубка Стэнли и от Западной конференции. Поражение «Нэшвилл Предаторз» от «Сан-Хосе Шаркс» официально оформило путевку в Кубок Стэнли для «Анахайм Дакс», который с этого сезона возглавил именитый Джоэл Кенневилль.

Опытный специалист с 2021 года оставался без работы: тогда его уволили из «Флориды Пантерз» из-за давнего секс-скандала, к которому он сам не имел отношения, однако был наказан за умолчание о ситуации. И только летом 2025 года тренер по прозвищу Мистер Кью сумел вернуться к работе в НХЛ.

В итоге закончивший перестройку «Анахайм» не пожалел о назначении Кенневилля, который сразу же помог талантливой команде сделать шаг вперед и пробиться в кубковую восьмерку от Запада, где «уток» не было уже очень давно.

Обеспечил себе плей-офф и «Лос-Анджелес Кингз», который сумел одержать выездную победу над «Сиэтлом» — 5:3. Пришедший в команду на дедлайне Артемий Панарин в этой встрече не отметился результативными действиями и закончил с показателем полезности -1, но в финишный спурт «Кингз» российский вингер внес большой вклад.

Победа «Лос-Анджелеса» разом оставила без шансов на плей-офф и «Нэшвилл», и обыгравший его «Сан-Хосе».

Кто против кого

Что касается пар плей-офф, то на данный момент определены три из восьми. Во-первых, в дерби Пенсильвании сразятся два открытия сезона — «Питтсбург Пингвинз» и «Филадельфия Флайерз». Это, вероятно, будет последняя возможность увидеть кубковый поход легенд «пингвинов» Сидни Кросби, Евгения Малкина и Криса Летанга, проведших вместе всю карьеру.

В то же время российский суперталант Матвей Мичков дебютирует в Кубке Стэнли в составе «Филадельфии» — и это интригует.

«Питтсбург» не выглядит явным фаворитом, ведь «Филадельфия» — очень кусачая команда, а ее главный тренер Рик Токкет не проигрывал в первых сериях Кубка Стэнли ни в «Аризоне», ни в «Ванкувере», которых также сенсационно выводил в плей-офф.

Тем временем «Баффало Сэйбрз» одержал крупную победу над «Чикаго» (5:1) и выиграл Атлантический дивизион. Это привело к тому, что в первом раунде сойдутся друг с другом синхронно отстающие от «Баффало» всего на два очка «Тампа-Бэй» и «Монреаль».

Лидер «Тампы» Никита Кучеров считается сейчас главным претендентом на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата), а голкипер Андрей Василевский блестяще смотрится в этом сезоне в воротах, но соперник у них крайне сложный.

«Монреаль» под руководством Мартена Сан-Луи прогрессирует год от года и к тому же обладает настоящей россыпью талантов, в числе которых и российский нападающий-новичок Иван Демидов.

Ну а раньше всех узнали о своем противостоянии вторая и третья команды Центрального дивизиона — «Даллас» и «Миннесота». Пикантности этой дуэли добавляет тот факт, что по очкам на Западе эти команды уступают только «Колорадо», выигравшему Президентский кубок за первое место в регулярном чемпионате НХЛ.

Лидером «Миннесоты» является Кирилл Капризов, а российский центрфорвард Данила Юров исполняет всю большую роль в команде.

А вот в Тихоокеанском дивизионе вообще ничего не понятно. Лидирует сейчас с 93 очками «Вегас», но теоретически он может опуститься даже в зону уайлд-кард, потому что обогнать его могут и «Эдмонтон», и «Анахайм», и даже «Лос-Анджелес». Так что все остальные пары пока еще не определены.

Но если бы плей-офф начинался завтра, «Колорадо» играл бы с «Лос-Анджелесом», «Вегас» — с «Ютой», «Эдмонтон» — с «Анахаймом», «Каролина» — с «Оттавой», а «Баффало» — с «Бостоном».