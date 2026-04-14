Кадыров получил новую награду

Кадыров получил награду за особый вклад в развитие цементной промышленности

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что получил новую награду «За особый вклад в развитие цементной промышленности России».

Глава региона отметил, что награда была вручена ему во время рабочей встречи исполнительным директором Союза производителей цемента Дарьей Мартынкиной.

Кадыров выразил ей благодарность «за такую высокую оценку нашей деятельности».

«Со своей стороны мы приложим все усилия, чтобы обеспечить успешную реализацию намеченных проектов и дальнейшее развитие отрасли», — добавил глава Чечни.

6 апреля Кадыров получил медаль «За вклад в развитие науки».

В декабре 2025 года директор Федеральной службы войск национальной гвардии России Виктор Золотов вручил главе Чечни медаль «За боевое отличие», а его сыну Адаму Кадырову — почетную грамоту.

В октябре того же года Рамзан Кадыров получил орден «Группа войск в Германии», учрежденный союзом ветеранов одноименного воинского объединения. Орден главе Чечни передал глава организации ветеранов Антон Терентьев.

Ранее Путин похвалил достижения Кадырова в развитии Чечни.