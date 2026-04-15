Ветврач предупредила о неожиданной причине депрессии у питомцев

Кошки и собаки очень чувствительны к эмоциональному состоянию своих владельцев и способны реагировать на их стресс и тревогу, рассказала «Газете.Ru» кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева.

«Животные считывают наше состояние по изменению в голосе, мимике, позе и поведении человека. Исследования показывают, что собаки способны считывать эмоциональный настрой, распознавая страх, гнев и беспокойство. Запахи и гормональные изменения человека (например, повышение кортизола — гормона стресса) могут влиять на питомцев», — объяснила она.

Однако необязательно наше психическое состояние может вызвать депрессию у питомцев.

«Причин для депрессии у животных достаточно много: переезд в новый дом, появление нового члена семьи или, наоборот, потеря компаньона — другого питомца или хозяина. Если животное болеет, это может истощать животное и приводить к апатии и депрессивным состояниям. Также на психическое состояние могут влиять возрастные изменения, неврологические расстройства или эндокринные нарушения», — сказала ветврач.

Безусловно, эмоциональное здоровье хозяина влияет на благополучие питомца, но это не единственный фактор развития депрессии у животных.

«Доказано, что животные, наоборот, снимают и помогают человеку справиться с депрессивными и тревожными состояниями. Питомцы способны снижать уровень стресса и тревожности, а также повышать настроение. Это связано с тем, что животные требуют внимания, вынуждают хозяина вставать, двигаться, заботиться, что помогает вырваться из тревожных мыслей», — резюмировала она.

Ранее ветврач объяснил, как понять, что ваш питомец «симулирует», чтобы получить внимание.