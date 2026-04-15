Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Ветврач предупредила о неожиданной причине депрессии у питомцев

Ветврач Немцева: животные считывают тревогу хозяина по запаху и голосу
Sophiecat/Shutterstock/FOTODOM

Кошки и собаки очень чувствительны к эмоциональному состоянию своих владельцев и способны реагировать на их стресс и тревогу, рассказала «Газете.Ru» кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ Юлия Немцева.

«Животные считывают наше состояние по изменению в голосе, мимике, позе и поведении человека. Исследования показывают, что собаки способны считывать эмоциональный настрой, распознавая страх, гнев и беспокойство. Запахи и гормональные изменения человека (например, повышение кортизола — гормона стресса) могут влиять на питомцев», — объяснила она.

Однако необязательно наше психическое состояние может вызвать депрессию у питомцев.

«Причин для депрессии у животных достаточно много: переезд в новый дом, появление нового члена семьи или, наоборот, потеря компаньона — другого питомца или хозяина. Если животное болеет, это может истощать животное и приводить к апатии и депрессивным состояниям. Также на психическое состояние могут влиять возрастные изменения, неврологические расстройства или эндокринные нарушения», — сказала ветврач.

Безусловно, эмоциональное здоровье хозяина влияет на благополучие питомца, но это не единственный фактор развития депрессии у животных.

«Доказано, что животные, наоборот, снимают и помогают человеку справиться с депрессивными и тревожными состояниями. Питомцы способны снижать уровень стресса и тревожности, а также повышать настроение. Это связано с тем, что животные требуют внимания, вынуждают хозяина вставать, двигаться, заботиться, что помогает вырваться из тревожных мыслей», — резюмировала она.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
