Спасатели очищают центральный пляж Анапы от нефтепродуктов

Оперштаб: центральный пляж Анапы очистят от нефтепродуктов в течение суток
Telegram-канал «Оперативный штаб - Краснодарский край»

На центральном пляже Анапы проходят работы по уборке центрального пляжа после выброса нефтепродуктов, их планируют завершить в течение суток. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Береговую полосу недалеко от центрального пляжа убирают 89 сотрудников Кубань-СПАС, Главного управления по Краснодарскому краю МЧС России и Морспасслужбы.

Выброс нефтепродуктов произошел 14 апреля. Протяженность загрязнения составляет около 170 метров. Очистку береговой полосы планируется завершить в ближайшие сутки.

Обнаруженное накануне в воде нефтяное пятно могло образоваться в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов по гражданским судам в акватории Черного и Азовского морей.

11 апреля сообщалось, что капитан одного из морских судов заметил в 11 километрах от побережья Анапы пятно нефтепродуктов, которое двигалось в направлении береговой полосы Анапа-Витязево.

Ранее губернатор рассказал Путину, откроют ли пляжи Краснодарского края в этом году.

 
