В морепродуктах обнаружили вызывающий слепоту вирус

Nature Microbiology: в сырой рыбе и креветках обнаружили вызывающий слепоту вирус
Китайские биологи обнаружили новый вирус POH-VAU в креветках и рыбе, который может передаться человеку и вызвать редкое глазное заболевание. Об этом пишут ученые в статье для журнала Nature Microbiology.

Ученые утверждают, что заражение возможно при употреблении сырых морепродуктов. У более 70% инфицированных пациентов диагностировали персистирующую глазную гипертензию — заболевание, вызывающее сильное воспаление в глазах и высокое внутриглазное давление, что в некоторых случаях приводит к полной потере зрения.

Специалисты полагали, что подобные вирусы опасны только для морских обитателей и не могут поражать ткани человека. Однако новое открытие ставит под сомнение прежние представления о безопасности ряда таких вирусов для людей.

До этого врач-диетолог Алена Парецкая рассказала, какие суши и роллы нельзя есть на следующий день после их изготовления. По словам специалиста, если заказ простоял ночь вне холодильника, употреблять его нельзя.

Ранее в России спрогнозировали подорожание суши и роллов.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
