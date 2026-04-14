В морепродуктах обнаружили вызывающий слепоту вирус

Китайские биологи обнаружили новый вирус POH-VAU в креветках и рыбе, который может передаться человеку и вызвать редкое глазное заболевание. Об этом пишут ученые в статье для журнала Nature Microbiology.

Ученые утверждают, что заражение возможно при употреблении сырых морепродуктов. У более 70% инфицированных пациентов диагностировали персистирующую глазную гипертензию — заболевание, вызывающее сильное воспаление в глазах и высокое внутриглазное давление, что в некоторых случаях приводит к полной потере зрения.

Специалисты полагали, что подобные вирусы опасны только для морских обитателей и не могут поражать ткани человека. Однако новое открытие ставит под сомнение прежние представления о безопасности ряда таких вирусов для людей.

