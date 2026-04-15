Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

Врач назвала самую распространенную привычку, вызывающую изжогу

Врач Метелина: запивание еды чаем часто приводит к изжоге
Doucefleur/Shutterstock/FOTODOM

В комментарии «Газете.Ru» Александра Метелина, гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center, рассказала, что чаще всего проблема не в какой-то «вредной еде», а в том, как именно вы ее едите.

Самое банальное — быстро. Дело в том, что когда человек ест быстро, он заглатывает воздух. Потом — жжение, отрыжка, неприятные ощущения. И кажется, что «что-то не то съел», хотя дело вообще не в этом.

«Вторая история — есть и запивать одновременно. Классический вариант: еда плюс чай, и все это в активном употреблении, без пауз. Эффект тот же — лишний воздух, дискомфорт», — сказала она.

Дальше гастроэнтеролог Метелина обращает внимание на режим питания. Редко, но много. Когда за один прием съедается большой объем, желудку с этим просто сложнее справиться. Еще одной неприятностью для желудка является активность сразу после еды.

«Поели — и сразу куда-то побежали, наклонились, начали что-то делать. Это тоже может провоцировать неприятные симптомы. Это касается и отдыха после еды, а именно лежания, которое тоже является классической причиной изжоги.

Отдельное внимание эксперт обращает на газированные напитки. «Если у человека нет гастроэзофагеального рефлюкса, сама по себе газировка не является проблемой. Чаще проблема не в конкретных продуктах, а в обычных повседневных привычках, на которые никто не обращает внимания», — заключает гастроэнтеролог.

Ранее врач рассказала, может ли стресс быть причиной изжоги.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
