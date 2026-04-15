Врач назвала самую распространенную привычку, вызывающую изжогу

В комментарии «Газете.Ru» Александра Метелина, гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center, рассказала, что чаще всего проблема не в какой-то «вредной еде», а в том, как именно вы ее едите.

Самое банальное — быстро. Дело в том, что когда человек ест быстро, он заглатывает воздух. Потом — жжение, отрыжка, неприятные ощущения. И кажется, что «что-то не то съел», хотя дело вообще не в этом.

«Вторая история — есть и запивать одновременно. Классический вариант: еда плюс чай, и все это в активном употреблении, без пауз. Эффект тот же — лишний воздух, дискомфорт», — сказала она.

Дальше гастроэнтеролог Метелина обращает внимание на режим питания. Редко, но много. Когда за один прием съедается большой объем, желудку с этим просто сложнее справиться. Еще одной неприятностью для желудка является активность сразу после еды.

«Поели — и сразу куда-то побежали, наклонились, начали что-то делать. Это тоже может провоцировать неприятные симптомы. Это касается и отдыха после еды, а именно лежания, которое тоже является классической причиной изжоги.

Отдельное внимание эксперт обращает на газированные напитки. «Если у человека нет гастроэзофагеального рефлюкса, сама по себе газировка не является проблемой. Чаще проблема не в конкретных продуктах, а в обычных повседневных привычках, на которые никто не обращает внимания», — заключает гастроэнтеролог.

Ранее врач рассказала, может ли стресс быть причиной изжоги.