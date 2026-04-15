Украинские дроны нанесли удар по энергетическому объекту на юге Запорожской области

Балицкий: атака беспилотников привела к отключению электроснабжения
В результате очередной атаки украинских беспилотников по объекту энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области вновь произошло отключение электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Он пояснил, что удар привел к повреждению оборудования. В настоящее время задействованы все силы для минимизации последствий атаки, оперативные службы работают над уничтожением вражеских беспилотников.

Губернатор предупредил, что на территории Запорожской области сохраняется высокая дроновая активность.

14 апреля Балицкий сообщил, что медицинские учреждения региона переведены на резервные источники питания из-за проблем с электроснабжением. Причиной перебоев с электроснабжением стали атаки ВСУ на Запорожскую область, которые продолжались несколько дней из-за чего было повреждено энергетическое оборудование.

Ранее в Запорожской области жилой дом развалился после удара ВСУ.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
