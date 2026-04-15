Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Наука

Жители Великобритании засняли пролет ярко-зеленого метеора

Daily Mail: очевидцы в Великобритании засняли пролет ярко-зеленого болида
Gary Pescod/Facebook

Жители Великобритании стали свидетелями необычного явления — ярко-зеленый огненный шар пронесся по ночному небу, об этом сообщает Daily Mail.

«Камеры видеонаблюдения по всей Великобритании зафиксировали этот объект примерно в 00:30 по британскому летнему времени», — пишет издание.

«Кто-нибудь видел, как только что сгорел этот большой метеор?» — спросили в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сотрудники службы прогноза погоды Северного Йоркшира.

Среди сотен ответов британцев многие были о том, что люди приняли это явление за фейерверк.

«Я это видел. Он был ярко-зеленым. Огромный. Сначала я подумал, что это фейерверк», — написал один из пользователей.

По словам экспертов издания, такие явления называются болидами — это метеоры, которые сгорают в атмосфере, создавая яркую вспышку.

До этого над Пермским краем пронесся, предположительно, яркий метеор. На видеозаписи, сделанной очевидцами событий, в ночном небе пронесся огненный шар. По мнению авторов канала, это могла быть мощная вспышка, вызванная пролетающим метеором.

Ранее ученый рассказал, что тунгусский метеорит мог уничтожить Петербург, упав немного позже.

 
Теперь вы знаете
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!