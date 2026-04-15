Жители Великобритании засняли пролет ярко-зеленого метеора

Жители Великобритании стали свидетелями необычного явления — ярко-зеленый огненный шар пронесся по ночному небу, об этом сообщает Daily Mail.

«Камеры видеонаблюдения по всей Великобритании зафиксировали этот объект примерно в 00:30 по британскому летнему времени», — пишет издание.

«Кто-нибудь видел, как только что сгорел этот большой метеор?» — спросили в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сотрудники службы прогноза погоды Северного Йоркшира.

Среди сотен ответов британцев многие были о том, что люди приняли это явление за фейерверк.

«Я это видел. Он был ярко-зеленым. Огромный. Сначала я подумал, что это фейерверк», — написал один из пользователей.

По словам экспертов издания, такие явления называются болидами — это метеоры, которые сгорают в атмосфере, создавая яркую вспышку.

До этого над Пермским краем пронесся, предположительно, яркий метеор. На видеозаписи, сделанной очевидцами событий, в ночном небе пронесся огненный шар. По мнению авторов канала, это могла быть мощная вспышка, вызванная пролетающим метеором.

Ранее ученый рассказал, что тунгусский метеорит мог уничтожить Петербург, упав немного позже.