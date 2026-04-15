Европа может создать коалицию по Ормузскому проливу без участия США

WSJ: ЕС намерен создать коалицию без США для содействия судоходству в Ормузе

В Европе намерены создать коалицию по содействию судоходству в Ормузском проливе без участия США. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

По ее информации, европейские государства продумывают план создания широкой коалиции для содействия беспрепятственному судоходству через пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов.

«Однако он будет разработан только после войны и может исключить одну конкретную страну — США», — сказано в публикации.

Как заявил высокопоставленный немецкий чиновник, Германия, которая до сих пор публично неохотно рассматривала возможность какого-либо военного участия, может войти в коалицию. Однако европейцам еще предстоит урегулировать ряд разногласий, пишет WSJ.

13 апреля агентство Reuters сообщило, что делегация Ирана на переговорах с американской стороной в Исламабаде отвергла требования США о прекращении обогащения урана и уничтожении соответствующих промышленных предприятий. По информации источников, Тегеран также отказался полностью открыть для судоходства Ормузский пролив и прекратить поддержку движений ХАМАС в Палестине и «Хезболла» в Ливане, а также йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».

США и Иран не достигли соглашения по итогам многочасовых переговоров в Исламабаде, прошедших 11 и 12 апреля. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал Тегерану «окончательное и лучшее предложение», однако иранская сторона отказалась принять условия. В Тегеране, в свою очередь, сообщили, что разногласия сохраняются, а контакты продолжатся на уровне экспертов.

