ТАСС: две участницы Pussy Riot сбили полицейского при задержании в Москве

Две участницы Pussy Riot, Мария Алехина и Люся Штейн, при задержании накануне сбили на автомобиле полицейского в центре Москвы. Об этом сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам источника, 23 января девушки наехали на машине на полицейского в Большом Афанасьевском переулке. После этого их задержали и отвезли в отделение полиции.

Как пояснил ТАСС адвокат Алехиной Дмитрий Захватов, участниц Pussy Riot обвиняют в нарушении ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия», но уголовное дело на них пока не заводили.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что в Москве на несанкционированной акции в стычках с полицией и ОМОН пострадали больше десяти человек в возрасте от 17 до 55 лет. По всем фактам организованы проверки.