Врач рассказала, как удаленка влияет на здоровье

Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала о влиянии удаленной работы на здоровье.

По ее словам, во время удаленки многие люди ленятся и жалуются на набор веса, что связано с недостатком физической нагрузки.

«Те, кто правильнее смотрит на этот вопрос, начинают заниматься физическими упражнениями, если есть соответствующий инвентарь. Они чувствуют себя лучше. А набор веса — это панкреатиты, проблемы ЖКТ, а значит, и иммунной системы», — заявила специалист RT.

Кроме того, вред здоровью может нанести неправильный выбор рабочего места, например, работа с ноутбуком в кровати или сидя на диване. Это может повлиять на обострение остеохондроза.

Также важно выстроить свет, работая дома. Врач напомнила, что источник света должен быть слева.

Еще одно правило для работы удаленно — правильно организованный режим. Лапа подчеркнула, что важно соблюдать гигиену труда и отдыха, через каждые полчаса работы за компьютером вставать и ходить, а также не забывать пить воду.

Ранее россияне назвали основные плюсы удаленки, среди которых возможность просыпаться за несколько минут до начала работы и трудиться без одежды.