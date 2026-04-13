Минобороны Испании отреагировало на угрозу США перекрыть Ормуз

Глава министерства обороны Испании Маргарита Роблес в интервью телеканалу TVE назвала «бессмыслицей» угрозу США перекрыть Ормузский пролив.

«С самого начала этой войны все происходящее можно назвать бессмыслицей. Никто не знает, по какой причине она началась», — сказала она.

Как указала Роблес, предполагалось, что это будет «быстрая война».

«Мы видим, сколько человеческих жизней она уносит и какой ущерб наносит во всех сферах», — добавила министр.

Роблес подчеркнула, что перекрытие Ормузского пролива стало бы «еще одним шагом» в развитии военного конфликта. Она отметила, что Испания выступает против «любой незаконной войны».

Тем временем центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) подтвердил получение кораблями уведомления о блокаде Ормузского пролива.

Блокаду Ормузского пролива начали США после провальных переговоров Вашингтона и Тегерана в Исламабаде. Блокада «всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов» началась в 17:00 (мск) 13 апреля.

Ранее Ирану пригрозили уничтожением кораблей за нарушение морской блокады.