Боня о приговоре Чекалина: «Это показательная порка»

Блогерша и телеведущая Виктория Боня в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвала издевательством приговор бывшего мужа Лерчек Артема Чекалина.

13 апреля суд приговорил Чекалина к семи годам колонии. Боня напомнила, что его экс-супруга Валерия сейчас борется с раком желудка четвертой стадии. Телеведущая задалась вопросом, что случится с четырьмя детьми блогеров, если с Лерчек что-то случится.

Боня призвала добиться пересмотра приговора Артема Чекалина и дать ему свободу.

«Это показательная порка. <…> Чиновники воруют миллиарды, а здесь человек со своих денег не выплатил налог, но потом закрыл все штрафы и пени. Люди заплатили сполна. За что 7 лет?» — возмутилась блогерша.

Чекалина признали виновным в совершении валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 194,5 млн рублей.

16 марта с Лерчек сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. В данный момент блогер проходит лечение от рака.

Ранее брат Артема Чекалина сообщил, что блогер подаст апелляцию для пересмотра приговора.