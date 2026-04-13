Экс-советник Кучмы заявил о «сложной ситуации» для Зеленского из-за победы Мадьяра

Украинский лидер Владимир Зеленский оказался в сложной ситуации из-за победы Петера Мадьяра на выборах в Венгрии. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он подчеркнул, что у Киева «нет шансов», поскольку позиция победившей партии «Тиса» и ее лидера Мадьяра такая же, как у партии Виктора Орбана «Фидес» — «Украине в Европейском союзе делать нечего». Кроме того, заметил эксперт, к Зеленскому будущий премьер относится «очень прохладно».

Это стало очевидным, когда Мадьяр осудил угрозы Зеленского в адрес Орбана, считает Соскин.

При этом особенно сложная ситуация для президента Украины складывается в сфере энергетики. Новый премьер Венгрии поднимет вопрос о состоянии нефтепровода «Дружба» на фоне роста цен на энергоносители, предположил эксперт.

До этого Мадьяр заявил, что Венгрия не будет выступать за ускоренное вступление Украины в Евросоюз (ЕС).

Он также выразил надежду на снятие введенных Европой ограничительных мер против России после того, как будет завершен конфликт на Украине. Мадьяр добавил, что Венгрия не прекратит покупать нефть у России.

Вместе с тем Мадьяр пообещал, что с его приходом к власти Венгрия станет сильным союзником для ЕС и НАТО, и анонсировал жесткие меры по борьбе с коррупцией.

Ранее в Раде анонсировали восстановление «добрососедства» с Венгрией.