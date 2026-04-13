В Алтайском крае ввели запрет на съемку стратегических объектов и БПЛА

Власти Алтайского края ввели запрет на съемку стратегических объектов и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Указом главы региона <…> приняты дополнительные меры для охраны порядка и безопасности жителей в районах нахождения значимых инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.

Так, гражданам и СМИ без согласования с органами безопасности запрещено размещать информацию о критически важных объектах энергетики, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, связи и логистики. Под запрет также попадают места дислокации военных, сотрудников правоохранительных органов, военных и специальных объектов. Не разрешается съемка также съемка дронов воздушного мониторинга, следует из сообщения регионального правительства.

Уточняется, что за нарушения жители будут привлечены к ответственности. Какая именно санкция будет применятся — не уточняется.

Аналогичные законы ранее приняли в ряде российских регионов. Например, в Самарской области нарушителям запрета грозит штраф до 1 млн рублей.

Ранее жителей российского региона оштрафовали за съемку атак БПЛА.