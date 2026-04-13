Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В Алтайском крае ввели запрет на съемку стратегических объектов и БПЛА

Inna Varenytsia/Reuters

Власти Алтайского края ввели запрет на съемку стратегических объектов и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Указом главы региона <…> приняты дополнительные меры для охраны порядка и безопасности жителей в районах нахождения значимых инфраструктурных объектов», — говорится в сообщении.

Так, гражданам и СМИ без согласования с органами безопасности запрещено размещать информацию о критически важных объектах энергетики, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, связи и логистики. Под запрет также попадают места дислокации военных, сотрудников правоохранительных органов, военных и специальных объектов. Не разрешается съемка также съемка дронов воздушного мониторинга, следует из сообщения регионального правительства.

Уточняется, что за нарушения жители будут привлечены к ответственности. Какая именно санкция будет применятся — не уточняется.

Аналогичные законы ранее приняли в ряде российских регионов. Например, в Самарской области нарушителям запрета грозит штраф до 1 млн рублей.

Ранее жителей российского региона оштрафовали за съемку атак БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
