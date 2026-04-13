Мадьяр пообещал приостановить вещание государственных СМИ Венгрии

Bernadett Szabo/Reuters

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о первых шагах нового правительства. В частности, он намерен приостановить работу новостных служб государственных СМИ, чтобы якобы восстановить их независимость, передает РИА Новости.

«Одной из первых мер нового правительства будет приостановка работы новостной службы государственных СМИ, до тех пор, пока мы не сможем обеспечить условия для объективного, беспристрастного освещения событий», — сказал он.

Выступая на пресс-конференции перед международной прессой, он заявил о планах добиться стандартов работы СМИ, которые характерны «для британской телерадиовещательной корпорации BBC или выше».

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых большинство голосов набрала оппозиционная партия «Тиса» политика Петера Мадьяра. По результатам 93,42% обработанных бюллетеней партия «Тиса» получит 138 кресел в парламенте, а «Фидес» — только 54. Орбан признал свое поражение и поздравил Мадьяра с победой. Своих сторонников он заверил в том, что «Фидес» продолжит служить родине и нации, являясь оппозиционной партией.

Ранее в Кремле заявили, что будут наблюдать за линией нового руководства Венгрии.

 
Теперь вы знаете
Чайковский, Кало, Бибер и другие: 7 известных людей, которых могли бы спасти или защитить прививки
