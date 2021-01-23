Петербургская прокуратура проводит проверки нарушений на незаконных акциях
Полина Рутковская
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Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверки по фактам нарушений при проведении несанкционированных акций, сообщается на сайте ведомства.
Будут проверены в том числе факты нарушений со стороны сотрудников городских правоохранительных органов, в частности факт применения физической силы в отношении женщины, указано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начало проверку после публикации видеозаписи, на которой запечатлено избиение женщины силовиком.
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