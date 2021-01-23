Более 20 человек пострадали при сильном взрыве в секторе Газа

Мощный взрыв произошел в субботу, 23 января, в городе Бейт-Ханун в секторе Газа, пострадали 20 человек и несколько домов. Об этом информирует «Интерфакс».

Причины взрыва не называются. По факту произошедшего начато расследование.

При этом на странице в Twitter армии обороны Израиля указывается, что был взорван дом, где «террористы в Газе собирали взрывные устройства». Под твитом опубликованы фотографии с сильно разрушенным зданием.

Ранее сообщалось, что израильская артиллерия подвергла обстрелу башни наблюдения в секторе Газа.