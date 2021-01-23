Более 20 человек пострадали при сильном взрыве в секторе Газа

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Последствия ракетного удара по Израилю, 25 марта 2019 года Последствия ракетного удара по Израилю, 25 марта 2019 года
Последствия ракетного удара по Израилю, 25 марта 2019 года
Reuters

Мощный взрыв произошел в субботу, 23 января, в городе Бейт-Ханун в секторе Газа, пострадали 20 человек и несколько домов. Об этом информирует «Интерфакс».

Причины взрыва не называются. По факту произошедшего начато расследование.

При этом на странице в Twitter армии обороны Израиля указывается, что был взорван дом, где «террористы в Газе собирали взрывные устройства». Под твитом опубликованы фотографии с сильно разрушенным зданием.

Ранее сообщалось, что израильская артиллерия подвергла обстрелу башни наблюдения в секторе Газа.