Врач рассказал о самой опасной мутации коронавируса

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, что является наиболее опасной мутацией коронавируса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, таковым является появление у патогена устойчивости к ответу иммунитета организма.

«Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител», — сказал Кондрахин.

Специалист не исключил, что коронавирус может мутировать до стадии, когда для заражения будет достаточно одного контакта с пациентом с COVID-19. Врач добавил, что это сделает коронавирус «диким», что сделает практически невозможным избавление от него.

Американские ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе также рассказали, какое заболевание делает организм человека уязвимым перед коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 98,5 млн заболевших, свыше 70,7 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,6 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».