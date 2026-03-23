Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина получил травмы ног при падении лифта в Казани

koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

В Казани из-за неисправного лифта пострадал мужчина. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в многоэтажном доме в ЖК «Легенда» на улице Аметьевская Магистраль. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

РИА Новости сообщает, что произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как молодой мужчина заходит в кабину, а через некоторое время подъемник резко падает. Подняться самостоятельно пострадавший не смог и выбирался из остановившегося лифта уже ползком — он получил травмы ног.

До этого в Воронеже лифт с тремя людьми сорвался с четвертого этажа. Кнопки вызова диспетчера не работали, люди провели в западне полтора часа в ожидании аварийной службы.

Ранее рабочий упал с высоты десятого этажа в шахту лифта на стройке в Москве.

 
Теперь вы знаете
Сколько стоит Россия. Какую цифру назвали в правительстве и что она значит
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
