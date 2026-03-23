Мужчина получил травмы ног при падении лифта в Казани

В Казани мужчина получил травмы ног во время падения лифта

В Казани из-за неисправного лифта пострадал мужчина. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел в многоэтажном доме в ЖК «Легенда» на улице Аметьевская Магистраль. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Детали и обстоятельства случившегося в данный момент устанавливаются.

РИА Новости сообщает, что произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как молодой мужчина заходит в кабину, а через некоторое время подъемник резко падает. Подняться самостоятельно пострадавший не смог и выбирался из остановившегося лифта уже ползком — он получил травмы ног.

До этого в Воронеже лифт с тремя людьми сорвался с четвертого этажа. Кнопки вызова диспетчера не работали, люди провели в западне полтора часа в ожидании аварийной службы.

Ранее рабочий упал с высоты десятого этажа в шахту лифта на стройке в Москве.