Юрист напомнил об ответственности за привлечение детей к участию в несанкционированных акциях

Адвокат Дмитрий Аграновский напомнил, что в несанкционированные митинги пытаются втянуть несовершеннолетних.

«Статья 20.2. Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» в пункте 1.1. предусматривает ответственность за несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния, в виде административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок от двадцати до ста часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей», — констатировал юрист.

«При этом, я считаю, что правоохранительные органы должны решительнее превентивно пресекать такую деятельность, это их прямая обязанность, а не только реагировать по факту. Важно помнить - призывы провокаторов могут сломать жизни несовершеннолетним и детям», — написал Аграновский в Telegram.

«И еще хочу напомнить всем, кто тянет детей на несанкционированные митинги и хочет подставить их под репрессии сделать из них «жертв режима» по образцу позапрошлогоднего «московского процесса», об уголовной ответственности по статье 150 Уголовного Кодекса РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», — отметил он.