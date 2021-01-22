В Кремле оценили заявление Байдена о расследовании против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление лидера США Джо Байдена про расследование против Российской Федерации.

Представитель Кремля напомнил, что Вашингтон неоднократно проводил подобные расследования, в том числе относительно предполагаемого российского вмешательства.

«Были потрачены достаточно немалые средства американских налогоплательщиков на это, в результате мы слышали официальные вердикты об отсутствии такого вмешательства», — подчеркнул Песков.

Ранее Байден поручил спецслужбам провести оценку вмешательства в выборы в США, масштабной хакерской атаки на ряд американских ведомств, изучить информацию об атаках на американских военных в Афганистане.

Песков напомнил, что ранее американские спецслужбы уже назвали «сюжет по Афганистану» фейком.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден приказал разведывательному сообществу провести полный анализ ситуаций с «российскими хакерами» и «наградами» за убийство американских солдат в Афганистане.