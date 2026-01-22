Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Спорт

«Челси» обыграл «Пафос»

Лондонский «Челси» обыграл «Пафос» в матче 7-го тура Лиги чемпионов
IMAGO/Paul Phelan/IMAGO/Pro Sports Images

В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Челси» оказался сильнее «Пафоса».

Встреча, которая прошла в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. В составе победителей единственный мяч забил Мойзес Кайседо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «Челси» занимает восьмое место, набрав 13 очков. В активе «Интера» шесть баллов и 30-е место.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее легенда ЦСКА назвал две позиции, которые нужно срочно усилить клубу.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27678637_rnd_3",
    "video_id": "record::c7f588a0-cff9-4b49-9d38-54fc7b8b91aa"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+