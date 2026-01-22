«Челси» обыграл «Пафос»

В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА лондонский «Челси» оказался сильнее «Пафоса».

Встреча, которая прошла в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж», завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. В составе победителей единственный мяч забил Мойзес Кайседо.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов «Челси» занимает восьмое место, набрав 13 очков. В активе «Интера» шесть баллов и 30-е место.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Российские игроки пропустили чемпионат Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке на мундиаль 2026 года.

Ранее легенда ЦСКА назвал две позиции, которые нужно срочно усилить клубу.